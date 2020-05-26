Денісова вимагає від РФ звільнити політв'язня Гафарова через критичний стан здоров'я

Стан здоров'я політв'язня Джеміля Гафарова є критичним, при цьому йому не надають належної медичної допомоги.

Про це у Telegram заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Український політв'язень Джеміль Гафаров повинен бути негайно звільнений з-під арешту! Кримський татарин, який має II групу інвалідності та вже понад рік незаконно утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", має критичний стан здоров'я", - написала вона.

Як зазначила омбудсмен, у Гафарова є хронічні захворювання, постійний високий тиск, а також з'явився нестерпний біль в області грудної клітки та нирок, тому він не може утримуватися в місцях несвободи, де йому не забезпечують проведення жодного медичного обстеження та не надають належної медичної допомоги.

"Вважаю, що відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації» наш співгромадянин потребує негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти. ️На цій підставі невідкладно звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою клопотати перед правоохоронними органами Росії про скасування запобіжного – тримання під вартою", - заявила Денісова.

Вона також вимагає вжити заходів з надання належного медико-санітарного забезпечення громадянину України з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.

Як повідомлялося, Джеміля Гафарова та ще 23 кримських татар було затримано співробітниками ФСБ Росії 27 березня 2019 року під час масових облав у будинках активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усіх заарештували за звинуваченням в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".