Денісова заявляє про симптоми COVID-19 у політв'язня Кремля Бугайчука

Український політв'язень Сергій Бугайчук має симптоми зараження коронавірусною інфекцією.

Про це інформує пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

"В українського політв'язня Сергія Бугайчука підозра на зараження коронавірусною інфекцією – з'явилися симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погіршення стану здоров'я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до «ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве». По прибуттю до московської в'язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, оскільки російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19.

Адміністрація "ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве", де утримується Сергій, досі не забезпечила його належною медичною допомогою — не зроблено жодного аналізу. Крім того, не забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфектором, вказують у омбудсмана.

"Невідкладно звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів з метою належного медико-санітарного забезпечення Сергія Бугайчука з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також сприяти отриманню ним засобів індивідуального захисту і необхідного лікування", - зазначила Денісова.

Як повідомлялося, 11 липня 2018 року ФСБ затримала провідника з Рівного Сергія Бугайчука.

Бугайчуку інкримінували те, що він у складі групи осіб із трьох чоловік (одного з яких названо лише на ім'я) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю - пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета «Макаров».

Цю справу вели співробітники Слідчого управління ФСБ Росії. Бугайчуку інкримінували ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою).

Однак винним в інкримінованому діянні Бугайчук себе не визнав. Згодом російський суд засудив Бугайчука до 9,5 років позбавлення волі.