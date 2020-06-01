Фігуранта "бахчисарайської справи" відправили на психіатричну експертизу - адвокат

В окупованому Криму фігурант третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Сейтмеметов є поміщеним до психіатричної лікарні для проходження судової психекспертизи.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє у Facebook «Крымская солидарность».

«Ми заперечували проти відправки мого підзахисного на таку експертизу. По-перше, така експертиза по даній категорії справ є необов'язковою. По-друге, закон вимагає того, щоб направлення на проходження експертизи певної особи було пов'язано з фактичними підставами, тобто c об'єктивними підозрами про те, що людина в тій чи іншій мірі може бути визнана неосудною», - зазначив Шейхмамбетов.

За його словами, десятки політв'язнів в Криму без будь-яких підстав піддаються цій принизливій дії, яка є серйозним актом тиску, що створює для людини необгрунтований ризик під час процесуально непередбачених маніпуляцій з нею.

«Ми знаємо практику тиску на в'язнів у Радянському Союзі, і як була поширена так звана «каральна психіатрія», коли людина абсолютно здоровою потрапляла до стаціонару, а виходила недієздатною. На мій погляд, це ще один елемент тиску на наших підзахисних, щоб вони обмовили себе, обмовили своїх співвітчизників », - сказав адвокат.

Як повідомлялося, Рустема Сейтмеметова було затримано 11 березня 2020 року у Бахчисараї під час чергових обшуків в будинках кримських татар з подальшим затриманням 4-х чоловік. Серед фігурантів справи два рідних племінника політв'язня - Осман і Сейтумер Сейтумерови. Чоловікові інкримінується ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ( «участь в діяльності терористичної організації»), йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій. Документи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано дискусії на релігійні і політичні теми, що, за версією слідства, є достатнім доказом вчинення ними злочину терористичного характеру.

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.