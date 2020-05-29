У Ростові ще один "свідок обвинувачення" спростував свої покази проти кримських татар

Чергове спростування "свідка обвинувачення" своїх показань у протоколі допиту, озвученому у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону, підтвердило абсурдність звинувачень проти фігурантів другоі бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це йдеться у відеоповідомленні адвокатів, розміщеному Кримською солідарністю у Facebook.

"Уже який рахунком свідок у суді пояснює, що у нього не було інформації і він не розумів, що він, виявляється, став свідком у якійсь кримінальній справі, тим більше щодо своїх співвітчизників. Як вчора свідок Ганієв, так і сьогодні свідок Асанов пояснив, що він не знав, що є свідком у цій справі, тож був украй здивований, коли йому вручили повістку", - сказав адвокат Назім Шейхмамбетов.

За словами адвоката Айдера Азаматова, спростування показань свідків самими "свідками" звинувачення підтверджує той факт, що "все, що зазначено в обвинувальному висновку проти наших підзахисних, - абсурд".

«І сьогоднішній свідок це ще раз підтвердив», - заявив Азаматов.

Як зазначив адвокат Сіяр Панич, свідок звинувачення пояснив у суді, що бесіда зі слідчим проходила на тему про загальну ситуацію, а конкретні прізвища в протокол дописував сам слідчий.

"Свідок пояснив, що ті дані, які були записані в протоколі і оголошені в суді, говорив не він, а говорив сам слідчий. І це було за словами слідчого, сам же свідок такого не говорив. Тобто, сама бесіда була на загальну тему про існуючі в Криму заборони з 2014 року. А слідчий туди вже дописав конкретні прізвища", - розповів Панич.

Адвокат Едем Семедляєв висловив обурення тим, що висуваючи підзахисним серйозні звинувачення терористичної спрямованості, за які їх підзахисним загрожують терміни, аж до довічного позбавлення волі, прокурор задає свідкові запитання, що стосуються організації в Бахчисараї свят і участі у них фігурантів "справи".

Пояснюючи причину невідповідностей протоколів опитування і свідоцтв у суді, адвокат Еміль Курбедінов припустив, що люди по-різному поводяться в ФСБ і суді.

"Можна сказати, що вони досить відверті в суді, а що підштовхує їх, не читаючи, підписувати протоколи ФСБ, то, напевно, саме знаходження в будівлі ФСБ. Можна зробити такий висновок", - сказав Курбедінов.

Адвокат закликав усіх, кого викликають для бесід у силові відомства, уважно читати протоколи, які вони потім підписують. В іншому випадку, брехня в протоколі стане підставою для серйозних звинувачень проти людей, яких вони навіть не знають.

"Запам'ятайте і передайте іншим: якщо вас запросили в ФСБ або інший правоохоронний орган і з вами розмовляє слідчий, а потім ви підписуєте протокол допиту, знайте, що вас по-любому зобов'яжуть з'явитися в суд, щоб дати свідчення і ви будете свідком звинувачення. За законом, якщо ви даєте свідчення і підписуєте протокол допиту, вас обов'язково викликатимуть до суду. Ваші доводи про те, що ви, не читаючи, підписали протокол, суд, з огляду на звинувачувальний ухил судової системи в Росії, їх не братиме до уваги. І у вироку з покаранням у 17-20 років позбавлення волі буде написано, що рішення суду грунтується на свідченнях такого-то свідка", - пояснив Курбедінов.

Більше того, на думку адвоката Семедляєва, "навіть якщо вас викликали в ФСБ як свідка і попросили просто про щось розповісти, моя порада - завжди йдіть з адвокатом".

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону проходить засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого розглядається "справа" по суті.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долине Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".