Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" відправили в карцер після етапування в Росію

Фігуранта білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера Омерова після етапування з окупованого Криму в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону помістили в карцер на 15 діб.

Про це повідомив «Радіо Свобода» генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

За його словами, коли 19 травня він відвідав Омерова в слідчому ізоляторі, той був у спецодязі для ув’язнених, яких перевели в карцер. Генконсул уточнив, що Омерова помістили в карцер 12 травня, відразу після етапування із СІЗО Сімферополя.

Раніше повідомлялося про те, що фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера і Різу Омерових, а також Айдера Джаппарова етапували з Криму в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону для розгляду кримінальної справи по суті в Південному окружному військовому суді.

Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 осіб: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

МЗС України висловило протест у зв’язку з арештами в Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.