"Червоногвардійська справа": на "суді" свідок обвинувачення не відповів на жодне питання

У Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону на слуханні у «справі Хізб ут-Тахрір» (червоногвардійська група) допитували свідка обвинувачення, який не міг відповісти на жодне запитання.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Свідок не може відповісти більше на жодне питання. Абхаіров (один з фігурантів «справи» - ред.) звинувачує його у брехні та нагадує йому, що той курив у дворі (під час обшуку - ред.), а тепер нахабно бреше в суді », - йдеться у повідомленні.

Адвокат Еміль Курбедінов, який брав участь в засіданні разом з колегами Едемом Семедляєвим, Лілею Гемеджі і Назимом Шейхмамбетовим по відеоконференцзв'язку, заявив «клопотання про повторний допит свідків, які були допитані у їх відсутність минулого разу». Суд відмовляє в цьому та інших клопотаннях.

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Курбедінов висловив обурення діями суду і прокурора, які за відсутності адвокатів за згодою викликають свідків.

«Адвокат Курбедінов заявляє відвід всій колегії суддів і держобвинувачеві, мотивуючи це численними порушеннями прав і свобод підзахисних і обвинувальним ухилом процесу. Аналогічне заперечення вносить Ліля Гемеджі. Арсен Абхаіров підтримує і каже, що суддя є співучасником злочину. Решта його підтримують. Захисники за призначенням теж », - повідомляє Кримська солідарність.

На попередньому засіданні у цій «справі», що проходила 20 травня, було допитано четверо свідків обвинувачення, які фігурували у справі як поняті і присутні під час затримання фігурантів «справи». При цьому адвокати за угодою в засіданні участи не брали, що за словами Курбедінова, «впливає на стратегію захисту».

«Про цих свідків ніхто не попереджав, і їх можна було допитати про фальсифікації доказів. Абхаіров вказує, що там були «активісти», які приїхали з силовиками з іншого міста », - заявив адвокат.

За даними Кримської солідарності, «суд ставить на вирішення клопотання про продовження роботи і допит ще одного свідка, держобвинувач не заперечує, захист просить відкласти. Суд погоджується перенести на 10 ранку 10 червня 2020 року ».

Як повідомляв Укрінформ, Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари є причетними до організації «Хізб ут-Тахрір». Раніше Емірусеінов, Абхаіров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену релігійну літературу.

Фото: Кримська солідарність