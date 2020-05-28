Судилище кримських татар: "свідок" каже, що ніколи не бачив фігурантів справи

Захист фігурантів другий бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» заявила про те, що жоден із представлених звинуваченням речових доказів не свідчив про насильницькі наміри їх підзахисних, а «свідок звинувачення» зазначає, що не вважає себе свідком.

Про це повідомили адвокати Назім Шейхмамбетов, Айдер Азаматов і Едем Семедляєв у відео, оприлюдненому в Facebook Кримською солідарністю.

«Ми досліджували письмові речові докази сторони звинувачення - це великий обсяг різної ісламської літератури, в тому числі брошури, публікації, книжки. Треба зазначити, що жодна з вилучених речей не свідчила про якісь насильницькі дії або наміри наших підзахисних», - наголосив Шейхмамбетов.

Щодо ж опитування «свідка звинувачення», який бере участь в засіданні Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону за допомогою відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду, то він неодноразово заявляв, що «себе свідком не вважає» і «осіб, які перебувають на лаві підсудних, ніколи не бачив".

«Неодноразово в сьогоднішньому допиті людина, яку вважають свідком, пояснила, що вона себе свідком не вважає, вона лише мала бесіду зі слідчим. Тобто жодних процесуальних слідчих дій слідчий з нею не проводив. Чоловік постійно стверджував, що не є свідком у цій справі і осіб, які перебувають на лаві підсудних, ніколи не бачив і не знає. Суддя з власної ініціативи вирішив оголосити або швидше продемонструвати протокол допиту свідка. Це відбувалося через монітор, тобто свідкові показали якийсь документ, не назвавши найменування даного документа», - розповів Азаматов.

Коли ж захист заявив про своє законне клопотання допитати «свідка звинувачення», суд відмовив у цьому.

«Після демонстрації підписів суд поставив йому питання, чи ваші це підписи, чи підтверджуєте ви свідчення, на що свідок ствердно відповів, і після цього суд звільнив його від подальшого допиту, не з`ясувавши думки адвокатів і їх підзахисних і не вислухавши від них додаткових питань» , - повідомив Семедляєв.

За його словами, коли він заявив клопотання про повторний допит «свідка», суддя відповів звичною фразою, що «ми це зможемо зробити згодом».

«Але я впевнений на 100 відсотків, що коли на стадії подання наших доказів ми заявимо дане клопотання, нам буде відмовлено», - сказав адвокат.

Як повідомлялося в Південному окружному військовому суді м. Ростова-на-Дону проходить засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група), під час якого розглядається "справа" по суті. Адвокати беруть участь в процесі по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду міста Сімферополь. Сьогодні в суді відбувається допит свідка звинувачення Рамазана Асанова.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір`яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь в забороненій в Росії і агнексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і мешканця села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».