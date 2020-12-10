Денісова відреагувала на вирок власнику ATR: Всі обвинувачення надумані й політичні

Уповноважена ВР Людмила Денісова засудила незаконне рішення підконтрольного РФ так званого “Верховного суду Криму”, який заочно ухвалив рішення щодо присудження 19 років позбавлення волі кримському татарину Ленуру Іслямову.

Як передає Укрінформ, про це Денісова написала у Фейсбуці.

“Сьогодні вчергове підконтрольний країні-окупанту РФ "Верховний суд Криму" заочно ухвалив незаконне рішення стосовно кримського татарина Ленура Іслямова – 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Засуджую дії окупаційної влади та не визнаю рішення згаданого так званого “Верховного суду Криму”, - написала Денісова.

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За її словами, всі обвинувачення в адресу українця є надуманими і мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа, яка була порушена за вісьмома статтями, – сфабрикована.

Омбудсмен відзначила, що від початку цього ганебного судилища Іслямова позбавили права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини.

“У День захисту прав людини закликаю міжнародну спільноту відреагувати на кричущі факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують на її території та тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей”, - поінформувала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, "Верховний суд" в окупованому Криму засудив власника телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Ленур Іслямов обвинувачувався у створенні збройного формування, не передбаченого федеральним законом (ч. 1 ст. 208 КК Росії), у скоєнні диверсії (енергетичної блокади Криму), організованою групою із заподіянням значної майнової шкоди (п.п. «а» , «б» ч. 2 ст. 281 КК Росії), а також у шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1 , ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1, ч. 2 ст. 280.1 КК Росії).