У російській колонії кримського татарина із COVID-19 відправили на карантин

Український політв'язень Теймур Абдуллаєв, у якого під час його перебування в ШІЗО ВК-2 у башкирському місті Салават зафіксували COVID-19, наразі перебуває в карантині тієї самої колонії.

Про це розповіла Укрінформу мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Днями мені вдалося дізнатися, що мій син Теймур, як і інші 15 осіб в колонії №2, у яких коронавірус і хворобливий стан, все ще перебувають у карантині. Вони ізольовані від усіх. Повторні аналізи ще не брали. На вулиці мороз, дуже холодно. Але там, в карантині, хоча б тепло», - розповіла мати політв'язня.

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Вона ще повідомила, що сьогодні у ВК-16 там же, в м.Салават, де перебуває її старший син Узеїр Абдуллаєв, українських політв'язнів відвідав адвокат. Подробиці поки що не відомі.

Також, за інформацією Діляри Абдуллаєвої, наразі з ініціативи Української держави буде укладено договір з адвокатами Уфи та Салавата, щоб вони регулярно відвідували українських політв'язнів у тому регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці листопада Діляра Абдуллаєва, мати українського політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, оприлюднила інформацію, що тест її сина на коронавірус виявився позитивним. У той час він перебував у ШІЗО ВК-2 м. Салават у Башкортостані.

Раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 р. стало відомо, що його перевели до СУТ (камеру з суворими умовами тримання). Але після цього його знову неодноразово саджали до ШІЗО.

Як повідомлялося, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр Абдуллаєв - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням було залишено чинним після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив строки кожному з них.

ПЦ Меморіал визнав всіх засуджених за першою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.

Фото: Кримська солідарність