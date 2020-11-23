Стан політв'язня Приходька критично погіршився - омбудсмен

Стан здоров'я українського активіста з Криму Олега Приходька, незаконно утримуваного в російському СІЗО, критично погіршився.

Про це у Телеграмі поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, який незаконно утримується в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону, критично погіршився», - зазначила Денісова.

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За її словами, Приходьку, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної меддопомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Через різке зниження слуху, наголосила Денісова, активіст позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медобстеження та лікування залишилися без уваги.

Окрім того, за інформацією українського омбудсмена, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – наявні щури, таргани та комахи.

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Денісова наголосила, що відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод такі факти порушення прав прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять пряму загрозу життю й здоров’ю Приходька.

Тож вона закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав Приходька, зокрема терміново провести кваліфікований медогляд, забезпечити належні умови тримання, відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями.

«Переконана, що спільні дії міжнародної спільноти, дипломатичного корпусу України та інших дипломатичних представництв іноземних держав, направлені на захист прав усіх громадян України, які незаконно утримуються країною-агресором, зможуть наблизити день їхнього звільнення», - уточнила Денісова.

Як повідомлялося, 28 травня 2020 року у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою Приходька.

Фото: Крим Реалії