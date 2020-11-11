У Криму «суд» відмовив активістці в апеляції на «застереження за екстремізм»

Так званий "Верховний суд" Криму відмовив активістці Лутфіє Зудіевій в позові про незаконність винесеного їй "застереження про екстремістську діяльність", залишивши чинним рішення Джанкойського районного "суду".

Про це йдеться у відео, опублікованому в Фейсбуці Кримською солідарністю, повідомляє Укрінформ.

«Суд відмовив у задоволенні наших вимог. Прокуратура, на жаль, сьогодні займається не наглядом і контролем за дотриманням законодавства, а в деяких ситуаціях, подібних до цієї, сама вчиняє дії, які не можна прирівняти до законних», - прокоментував рішення суду адвокат Назім Шейхмамбетов.

Таким чином, на думку адвоката, у прокуратурі вважають, що «ведення журналістської діяльності, зокрема Зудіевою, прирівнюється до екстремістської діяльності».

«Безумовно, це нічого спільного із законністю не має», - вважає Шейхмамбетов.

За словами адвоката Олексія Ладіна, відповідач у «суді» в особі представника прокуратури стверджує, що у них були «серйозні підстави до застереження щодо того, що Зудіева може вчинити будь-які адміністративні порушення екстремістського характеру», проте ця інформація нібито засекречена, і вони не можуть її оприлюднити.

Як вважає Ладін, «розрізнена, не очевидна інформація, яка жодним чином не стосується Зудіевої, не може бути законною підставою для винесення їй попередження».

Сама Зудієва вважає, що журналіст у Криму навіть за російськими законами про ЗМІ має право відвідувати будь-які заходи, в тому числі несанкціоновані.

Читайте також: Суд у Росії залишив під арештом трьох кримських татар ще на пів року

«Він може фотографувати, писати та публікувати інформацію на будь-яку соціально значущу тему. Переслідування кримських татар у Криму, обшуки, політично вмотивовані суди, сотні адміністративних і кримінальних справ - це соціально значуща тема для кримськотатарського народу», - вважає активістка Кримської солідарності.

На її думку, рішення «суду» прямо свідчить про те, що держава «не хоче, аби про політичні репресії знали в Криму і за його межами».

Проте вона має намір і далі в міжнародних судах доводити, що «не можна ставити знак рівності між роботою журналіста і екстремістською антигромадською діяльністю».

Як повідомлялося, 1 травня 2020 року Лутфіє Зудіевій, яка мешкає у Джанкойському районі, окупаційна влада винесла два так званих застереження щодо неприпустимості екстремістських дій - одне від поліції, друге - від прокуратури. В обох документах, за її словами, немає чітких вказівок, які саме дії Зудіевої правоохоронні органи вважають протиправними або антигромадськими.

Активістка подала позов на дії співробітників поліції і прокуратури, оскільки вони їй не пояснили, на яких підставах були складені вручені їй «документи».

Раніше Джанкойський районний суд у Криму відмовив у задоволенні адміністративного позову активістці і правозахисниці Зудіевій до Джанкойської міжрайонної прокуратури про визнання незаконним вручення їй застереження.