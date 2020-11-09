Суд відправив під арешт експосадовця МВС, який допомагав окупантам

Суд у Херсоні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику так званого «Управління транспорту Республіки Крим», якого затримала контррозвідка СБУ на адмінмежі з окупованим півостровом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що фігуранту було оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Встановлено, що, перебуваючи на «посаді», він сприяв незаконним збройним формуванням у проведенні протиправних дій проти українців, які проживають в АР Крим.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника документи із доказами незаконної діяльності, повідомили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці 7 листопада затримали на КПВВ «Каланчак» при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію Криму громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір».

Зокрема, за даними прокуратури АРК, використовуючи своє службове становище, він, зокрема, у березні 2019 року надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» для проведення на території Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

Після затримання та оголошення підозри у держзраді прокуратура направила до Херсонського міськсуду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Водночас джерела Укрінформу повідомили, що затриманим є Микола Федорян, який із 2005 по 2011 роки був заступником начальника - начальником міліції громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим.

Із 2012 року він обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова.

Фото в тексті: СБУ