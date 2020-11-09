СБУ затримала дев'ятого учасника диверсійної групи «Бергмана»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої «Армии Юго-востока» створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів”, - йдеться у повідомленні.
СБУ встановила, що найактивнішою була терористична група на чолі з Валерієм Бергманом, позивний «Німець». Вона включала вісім осіб – переважно місцевих жителів.
Координацію групи здійснював ватажок «донського козацтва», який наразі є «командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР». За три місяці у 2014 році група «Німця» підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.
Служба безпеки України встановила всіх учасників терористичного угрупування. «Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося», - наголошують у відомстві.
Правоохоронці затримали Бергмана під час спецоперації СБУ та Нацполіції у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Протягом 5-ти років він переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території. Після затримання диверсант визнав свою провину, надав детальну інформацію про розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, які призначалися для диверсантів, та відомості щодо інших учасників терористичної групи.
Зі схронів «групи Бергмана» правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки Star model B, майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.
Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи «Бергмана». Останнім українському правосуддю передано диверсанта, якій шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникли кримінальної відповідальності.
Триває досудове слідство.
Фото в тексті: СБУ