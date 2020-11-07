СБУ відкрила справу проти Шарія - Гончаренко

СБУ відкрила справу проти Шарія - Гончаренко

Документ
Укрінформ
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Фейсбуці, виклавши фото відповіді СБУ на його депутатський запит з цього приводу, передає Укрінформ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з прев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»", - написав Гончаренко.

У самій відповіді СБУ вказується, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року "за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.)".

Читайте також: Кернес повернеться у Харків до 20 грудня - віцемер

Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація, що партія скандального проросійського пропагандиста Шарія напередодні місцевих виборів поширювала агітаційні матеріали з картою України без Криму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-