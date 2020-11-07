СБУ відкрила справу проти Шарія - Гончаренко

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Фейсбуці, виклавши фото відповіді СБУ на його депутатський запит з цього приводу, передає Укрінформ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України. Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з прев'ю, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Конституції – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»", - написав Гончаренко.

У самій відповіді СБУ вказується, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000197 від 17 жовтня 2020 року "за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.)".

Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація, що партія скандального проросійського пропагандиста Шарія напередодні місцевих виборів поширювала агітаційні матеріали з картою України без Криму.