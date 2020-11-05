Кернес повернеться у Харків до 20 грудня - віцемер

Утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес, який проходить лікування у берлінській клініці "Шаріте", повернеться до Харкова до 20 грудня.

Про це заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов на брифінгу у пресцентрі політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня. За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради", - зазначив Терехов.

За його словами, Кернес сам проведе першу сесію. Інших сценаріїв не може бути, наголосив перший віцемер.

"Передвиборчу кампанію завершено. Всі пов'язані з нею заяви щодо стану Геннадія Кернеса також мають бути завершені. Пропоную представникам ЗМІ і опозиції зарити "сокиру війни" і почати з чистого аркуша. Будемо розмовляти, домовлятися про спільну конструктивну роботу", - додав Терехов.

Він повідомив, що партія "Блок Кернеса - Успішний Харків!", за попередніми даними, набирає найбільше голосів - 34 депутати або 37,95% - на виборах до Харківської міської ради.

"Ми ще не визначилися з кандидатом на посаду секретаря міськради. Це відбудеться після консультацій з іншими партіями, чиї кандидати обрані до міськради", - зазначив Терехов.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада міськвиборчком офіційно визнав Геннадія Кернеса Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня. Згідно з протоколом, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, які віддали за Кернеса найбільшу кількість голосів - 195 044 (60,34%).

15 вересня міськрада офіційно підтвердила, що у Кернеса коронавірус та двостороннє запалення легенів. Він був госпіталізований до 17-ї міської лікарні у важкому, але стабільному стані. 17 вересня вночі Кернеса медичним літаком перевезено з Харкова на лікування до Німеччини, у клініку "Шаріте".

23 вересня конференція партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!" висунула Геннадія Кернеса кандидатом на вибори Харківського міського голови.