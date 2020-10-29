«Блок Кернеса» набирає третину голосів на виборах до Харківської облради

Найбільше голосів - 30,1% - на виборах до Харківської облради набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це журналістам заявила член комісії Ірина Іщенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 11:00 обласна виборча комісія отримала 27 з 56 протоколів із виборів до Харківської обласної ради. За результатами обробки 22 протоколів, причому дані вже оброблені та внесені до електронної системи, найбільше голосів - 30,1% - набирає "Блок Кернеса - Успішний Харків". Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 24,1%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,5%, "Слуга народу" - 15,0%", - зазначила Іщенко.

За її словами, інші партії не набирають 5%. Зокрема, "Європейська солідарність" - 4,7%, "Партія Шарія" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,1%, "Наш край" - 1,0%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%, "Акцент" - 0,4%.

"Орієнтовна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, - 325 506. Середній відсоток недійсних бюлетенів дорівнює 7%. З загальної кількості тих, чиї голоси визнані дійсними, опрацьовано голоси 94,7 тисячі виборців або 31,31%", - додала Іщенко.

Протоколи трьох ТВК обласна комісія направила на доопрацювання. Усього облвиборчком має прийняти протоколи 56 ТВК з мокрими печатками.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня оприлюднені результати паралельного підрахунку голосів на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня: Геннадій Кернес набирає 60,1% голосів виборців, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 14,44%, Олексій Кучер (Слуга народу) - 7,2%.

На виборах до Харківської міської ради голоси виборців розподілилися так: "Блок Кернеса - успішний Харків" - 37,98%, "Опозиційна платформа - За життя" - 20,9%, "Європейська солідарність" - 8,98%, "Слуга народу" - 8,75%, "Партія Шарія" - 6,54%, "Блок Світличної "Разом!" - 6,14%.