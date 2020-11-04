Кернеса офіційно визнали мером Харкова

Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.

Відповідна постанова, передає Укрінформ із посиланням на сайт міської ради, ухвалена сьогодні, 4 листопада, Харківською міською територіальною виборчою комісією.

"Згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, які найбільшу кількість голосів віддали за Геннадія Кернеса - 195 044 (60,34%)", - зазначила голова комісії Ольга Мозгова.

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За її словами, таким чином міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 3 листопада, за результатами опрацювання 100% протоколів, Геннадій Кернес здобув перемогу і переобраний мером Харкова.

Наразі відомо, що Кернес лікується від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте".