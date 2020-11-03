У Харкові спростували інформацію про смерть Кернеса

У Харківській міськраді спростували повідомлення в соцмережах про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, який зараз лікується в берлінській клініці "Шаріте".

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці директор Департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він іде на поправку. Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинськими (члени сім'ї Кернеса - ред.), проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70 відсотків легенів. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів задовольнятиме результат - відразу виліт до Харкова", - написав Сидоренко.

За його словами, хвиля чуток про смерть, запущена "зі зливних інтернет-бачків", пов'язана з тим, що «6 листопада Кернес вже офіційно буде оголошений переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам».

Друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс в Телеграмі також спростував інформацію про смерть мера: "Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Все це цинічна брехня. Я щойно розмовляв з ним".

Як повідомляв Укрінформ, Кернеса після діагностування COVID-19 і двостороннього запалення легенів 17 вересня доставили літаком до берлінської клініки "Шаріте" у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

27 жовтня в Харкові були оприлюднені результати паралельного підрахунку голосів на виборах мера 25 жовтня, згідно з якими Кернес набирає 60,1% голосів виборців, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 14,44%, Олексій Кучер («Слуга народу») - 7,2 %.