У Харківську облраду проходять 5 партій - паралельний підрахунок

Паралельний підрахунок голосів свідчить, що до Харківської обласної ради проходять п'ять політичних сил: “Блок Кернеса – успішний Харків”, “Слуга народу”, ОПЗЖ, “Блок Світличної – Разом” та “Євросолідарність”.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу член обласного виборчого штабу партії “Слуга народу”, кандидат в депутати облради Роман Семенуха.

“Понад 90% голосів підраховано паралельно нашим штабом. Станом на сьогодні в Харківську обласну раду проходить 5 партій. Близько 35% отримує “Блок Кернеса – успішний Харків”, близько 21% набирає ОПЗЖ, близько 13% - “Слуга народу”, близько 12% - “Блок Світличної – Разом” і близько 8% набирає “ЄС”. Підкреслюю, це підтверджено паралельним підрахунком голосів і вже ми отримуємо проколи з мокрими печатками”, - заявив Семенуха.

Він зазначив, що дані, оприлюднені напередодні членом ОВК від ОПЗЖ Іриною Іщенко, не відповідають дійсності.

“Інформація, яка напередодні озвучена представником ОПЗЖ, щодо партійних рейтингів, не відповідає дійсності. Я вважаю, що ОПЗЖ з її сателітами намагаються викривити інформацію з метою тиску на членів виборчих комісій. Це відбувається на фоні навмисного затягування підрахунку голосів їхніми представниками в ДВК та передачі протоколів в окружну виборчу комісію. Все це робиться з однією метою – вплинути на підрахунок голосів, щоб викривити реальні результати голосування, а також створити викривлену інформаційну картинку в центральних ЗМІ”, – зазначив політик.

Слова Семенухи підтверджує голова Харківської обласної ТВК Валерія Копоруліна та закликає дочекатися офіційних даних.

“Поки не будуть оброблені усі протоколи, зарано говорити про якісь результати. Дезінформація у соціальних мережах, публікації у ЗМІ – це усе спекуляції. Тому не піддавайтеся на провокації – довіряйте лише офіційним джерелам інформації”, – зазначила голова ТВК в коментарі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.

Фото з відкритих джерел