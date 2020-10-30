У Вінницьку обласну раду проходять шість партій – паралельний підрахунок

У Вінницьку обласну раду, за паралельним підрахунком голосів, проходять шість політичних партій.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє «Українська стратегія Вінниччина», передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі триває паралельний підрахунок голосів по виборах депутатів Вінницької обласної ради, за даними якого наша політична сила одержала безпрецедентно високий рівень підтримки жителів Вінниччини! Паралельний підрахунок голосів свідчить, що до Вінницької обласної ради проходить шість політичних партій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше голосів на виборах до обласної ради набрала «Українська Стратегія Гройсмана» - 45,12%. На другому місці - «Європейська солідарність» з 12,03% голосів, на третьому – ВО «Батьківщина», яку підтримали - 11,05% тих, хто взяв участь в голосуванні.

Президентська «Слуга народу» проходить до обласної ради з результатом 8,03%, «ОПЗЖ» – з 6,71%, «За майбутнє» – 6,64%.

Інші політичні партії не долають 5% бар’єр.

Своїх кандидатів до Вінницької обласної ради висували 10 політичних партій.

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Як повідомляло агентство, за результатами паралельного підрахунку голосів обласним штабом «ЄС», до Вінницької міської ради проходять «Українська Стратегія Гройсмана» 51,44%, «Європейська солідарність» - 13,3%, «Слуга народу» - 7,16% та ОПЗЖ – 6,58%.