СБУ перевірила готовність аеропортів до терористичних загроз

Служба безпеки України перевірила стан авіаційної безпеки у вітчизняних аеропортах для попередження терористичних загроз.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

"За підсумками перевірок, вісьмох посадовців притягнуто до відповідальності із сплатою авіапідприємством штрафних санкцій до держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, максимально наближених до реальних.

Зокрема, для визначення найбільш уразливих ділянок авіабезпеки умовні «зловмисники» застосовували імітаційні «засоби ураження».

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Виявлені у ході перевірки недоліки було відпрацьовано на місці, персоналу аеропорту надано вичерпні рекомендації. За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох – притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, організатори заходів надали рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій з попередження терористичних і диверсійних загроз на об’єктах критичної інфраструктури сфери авіасполучення.