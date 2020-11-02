СБУ перевірила готовність аеропортів до терористичних загроз
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
"За підсумками перевірок, вісьмох посадовців притягнуто до відповідальності із сплатою авіапідприємством штрафних санкцій до держбюджету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, максимально наближених до реальних.
Зокрема, для визначення найбільш уразливих ділянок авіабезпеки умовні «зловмисники» застосовували імітаційні «засоби ураження».
Виявлені у ході перевірки недоліки було відпрацьовано на місці, персоналу аеропорту надано вичерпні рекомендації. За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох – притягнуто до адміністративної відповідальності.
Крім того, організатори заходів надали рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій з попередження терористичних і диверсійних загроз на об’єктах критичної інфраструктури сфери авіасполучення.