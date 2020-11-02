СБУ провела антитерористичні навчання у виправній колонії

Служба безпеки України провела антитерористичні тренування на території однієї з виправних установ у Галицькому районі Івано-Франківщини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За легендою навчань, засуджені бойовики так званої «ДНР» захопили в заручники працівника охорони, заволоділи зброєю і забарикадувалися у будівлі колонії. «Злочинці» висунули антиукраїнські вимоги та домагалися звільнення для себе та одного з ватажків проросійських незаконних збройних формувань. У цей час інші засуджені вчинили в колонії заколот.

До нейтралізації "терористичної загрози" були негайно залучені регіональні підрозділи СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

Після "переговорів" координаційна група Антитерористичного центру при регіональному управлінні СБУ прийняла рішення про силове захоплення «терористів» та звільнення "заручника". Водночас сили підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби «Циклон» вгамували "бунт", а рятувальники ДСНС загасили "пожежу", вчинену "заколотниками".

За підсумками навчань визначено напрямки подальшого покращення координації та підвищення рівня готовності суб’єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань за призначенням.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України за сприяння посольства Ізраїлю в Києві провела тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних «терористів», які за легендою навчань захопили "заручника".

Фото: ssu.gov.ua