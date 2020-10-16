Служба безпеки України провела на території міжнародного аеропорту «Рівне» тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних терористів, які за легендою тренувань захопили літак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт СБУ.

У заходах взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДСНС, ЗСУ, Держприкордонслужби, а також представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

СБУ провела антитерористичні навчання в міжнародному аеропорту «Рівне»/Фото: ssu.gov.ua

Метою проведення навчань стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «терористів», які за легендою навчань захопили Ан-12 з екіпажем літака. У ході операції силовики провели комплекс заходів зі знешкодження умовних терористів.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Фото: СБУ