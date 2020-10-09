На Київщині СБУ блокувала діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату

Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату відомого як «Хімпром».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 30 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що після ліквідації СБУ у 2019 році більшості структур та нарколабораторій «Хімпрому», організатори наркосиндикату, які знаходяться за кордоном, вирішили працювати в Україні через «відокремлені підрозділи». Вони діють незалежно один від одного, що ускладнює їх викриття.

Зазначається, що 8 жовтня правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків у Києві та Київській області, під час яких виявили лабораторію «Хімпрому» з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також колцентри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин.

«За попередніми оцінками, співробітники СБУ вилучили з незаконного обігу понад 50 кг психотропної речовини PVP, майже 10 кг психотропу амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 30 мільйонів гривень», - уточнюється у повідомленні.

Крім того, виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них, 9 підроблених водійських посвідчень, а також документальні матеріали, що свідчать про причетність одного з організаторів вказаної протиправної діяльності до кадрового складу так званої МГБ ДНР.

«Підрозділа» міжнародна діяльність наркосиндикату «Хімпром»

Наразі двох учасників наркоугруповання, які виготовляли психотропи, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії щодо понад 100 осіб – операторів колцентрів.

Служба безпеки України, у межах кримінального провадження ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, продовжує документування транснаціонального організованого злочинного угруповання «Хімпром».