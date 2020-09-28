У Нідерландах в авто виявили понад 80 кг наркотиків та €1,5 мільйона

У нідерландському місті Бреда правоохоронці знайшли в машині 82 кг кокаїну та понад 1,5 мільйона євро готівки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“У схованці автомобіля правоохоронці виявили 82 кг кокаїну і понад 1,5 мільйона євро готівки”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що було затримано 28-річного чоловіка з Роттердама. Наркотики та гроші виявили в машині з причепом.

Окрім машини, наркотиків та грошей, також було вилучено кілька телефонів.