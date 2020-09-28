У Нідерландах в авто виявили понад 80 кг наркотиків та €1,5 мільйона
Укрінформ
У нідерландському місті Бреда правоохоронці знайшли в машині 82 кг кокаїну та понад 1,5 мільйона євро готівки.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“У схованці автомобіля правоохоронці виявили 82 кг кокаїну і понад 1,5 мільйона євро готівки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було затримано 28-річного чоловіка з Роттердама. Наркотики та гроші виявили в машині з причепом.
Окрім машини, наркотиків та грошей, також було вилучено кілька телефонів.