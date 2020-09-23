Європол повідомив про затримання 179 членів міжнародної банди наркоторгівців
Під час операції правоохоронці вилучили 500 кілограмів заборонених речовин.
Про це повідомляє сайт Європолу.
Операція отримала назву «Руйнівник».
Керувала операцією кримінальна поліція Німеччини, також в ній взяли участь правоохоронні з США, Великої Британії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Кіпру, Австралії та Канади.
Як зазначається, арешти наркоторгівців відбулися у США (121), Німеччині (42), Нідерландах (8), Великій Британії (4), Австрії (3) та Швеції (1). Низка розслідувань ще триває, тому у майбутньому, можливі ще затримання.
Загалом правоохоронці затримали 179 підозрюваних, вилучили у них 500 кілограмів наркотиків (героїн, кокаїн, екстазі, метамфетамін тощо), понад 6,5 мільйона доларів (як готівкою, так і у віртуальних валютах) та 64 одиниці вогнепальної зброї.