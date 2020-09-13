СБУ викрила у зоні ООС наркобізнес на мільйони гривень

У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України виявили нарколабораторії з повним циклом вирощування та обробки елітних сортів марихуани.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, наркобізнес організували двоє мешканців Луганщини, один з яких – колишній боєць одного з добровольчих батальйонів. Підпільні плантації розташовувалися на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому. Наркотики вирощувалися у теплицях методом гідропоніки, їх обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, наркотичну продукцію доставляли поштою або через кур’єрів.

Обох зловмисників правоохоронці затримали у нарколабораторіях під час підготовки до реалізації «товару».

У ході проведення обшуків оперативники вилучили обладнання для вирощування наркомістких рослин, понад тисячу саджанців, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель та вже підготовлений до збуту «товар». Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить 4,5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2. ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу, затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію на Прикарпатті

Триває досудове слідство.

Викриття наркоділків проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.