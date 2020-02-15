СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію на Прикарпатті

У Калуші на Івано-Франківщині СБУ поклала край діяльності потужної нарколабораторії, де виготовляли амфетамін, організатора нелегального бізнесу затримали.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби отримали інформацію, що місцевий мешканець, який раніше притягався до відповідальності за незаконний обіг наркотиків, організував виготовлення та збут через дилерів гуртових партій амфетаміну. За оперативними даними, потужності «виробництва» забезпечували приблизно 40% чорного ринку психотропів у регіоні», - йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті ліквідували нарколабораторію / Фото: СБУ

Було встановлено, що нарколабораторію облаштовано у гаражному кооперативі. Під час обшуків правоохоронці вилучили 85 кілограмів прекурсору фенілнітропропен, якого достатньо для виготовлення амфетаміну на суму майже 15 мільйонів гривень. Крім того, вилучено майже 45 кілограмів марихуани, лабораторне обладнання, а також два пістолети-автомати «Скорпіон», два пістолети Макарова та браунінг.

Власника нарколабораторії затримали під час перевезення партії психотропів. В автомобілі зловмисника виявлено майже 450 грамів амфетаміну та 350 пігулок «Субутекс», що містять наркотичну речовину бупренорфін.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Провадяться слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.