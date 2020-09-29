Тютюн, наркотики, психотропи: скільки вилучила СБУ від початку року

Служба безпеки України від початку року вилучила 238 кг наркотиків і 8,5 млн пачок цигарок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«З початку року Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, 223 кг прекурсорів та 56 кг психотропних речовин, які намагалися перевезти через кордон. Також СБУ блокує незаконне перевезення через кордон тютюнових виробів – зокрема, вилучено 8,5 млн пачок цигарок, 26,7 тонни контрафактного кальянного тютюну та 22 тонни сировини для виготовлення цигарок», - йдеться у повідомленні.

Серед наймасштабніших випадків у спецслужбі назвали, зокрема, блокування двох партій кокаїну, що прибув з Південної Америки, у морському порту «Південний»: у травні вилучено 53,4 кг, а у вересні – понад 100 кг.

Водночас наголошується, що СБУ ефективно взаємодіє з правоохоронцями з інших країн. Наприклад, завдяки спільній операції СБУ з Євроюстом, Європолом і колегами з Франції, Польщі та Словаччини було припинено діяльність потужного угруповання, що спеціалізувалося на виробництві й контрабанді гуртових партій стероїдів. У міжнародній спецоперації брали участь понад 270 правоохоронців. У результаті на території ЄС затримано 24 фігурантів і заарештовано активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро.

«Загалом з початку року СБУ розпочала 39 кримінальних проваджень за фактами контрабанди наркотиків, психотропів і прекурсорів. За такі злочини було засуджено 24 особи», - уточнили у спецслужбі.

Щодо контрабанди тютюнових виробів, то, наприклад, майже 6,5 млн пачок контрафактних цигарок вартістю понад 112 млн гривень було виявлено на Дніпропетровщині. Під виглядом відомих брендів їх збували в Україні та доставляли в ЄС.

Ще понад 1,5 млн пачок контрафакту і майже 15 тонн тютюну СБУ виявила, коли провела слідчі дії у чотирьох областях – Херсонській, Одеській, Дніпропетровській і Закарпатській. Тут зловмисники вирощували тютюн, а потім нелегально виготовляли цигарки і збували великі партії до Євросоюзу.

А на Волині СБУ блокувала контрабанду просто на складах і вже у вантажівці. Через кордон зловмисники планували переправити 500 тис. пачок контрафактних цигарок на суму 15 млн гривень.