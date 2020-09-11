СБУ затримала наркоділків, які збували метадон по всій країні

Співробітники СБУ блокували діяльність наркоугруповання, яке виготовляло та збувало психотропи у західних та центральних регіонах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, до групи входили мешканці Львівської та Київської областей. Нарколабораторію із синтезу психотропів вони облаштували в одному із населених пунктів Житомирщини.

Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кілограмів наркотиків на понад 3 мільйони гривень за тіньовими розцінками. Заборонені речовини збували гуртовими партіями наркодилерам. Клієнтам наркотики доставляли кур`єри.

Зазначається, що трьох ключових учасників угруповання правоохоронці затримали при збуті «товару» на 45 тисяч гривень. Крім того, під час 10 обшуків за місцями проживання та в нарколабораторії на Львівщині, Житомирщині та в столичному регіоні оперативники виявили майже 10 кілограмів метадону.

Провадження відкритого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Фото: СБУ