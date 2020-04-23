Професор хімії організував виробництво психотропів із мільйонним оборотом - СБУ

Діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій психотропних речовин та прекурсорів, блокувала в столичному регіоні Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, групу організував колишній викладач хімії – професор одного із закладів вищої освіти Києва. Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсору – фенілнітропропену. Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині. Хімічні речовини для виготовлення товару фігуранти отримували з деяких країн Азії та Західної Європи, у тому числі через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Переправлену сировину вони зберігали на території орендованого складу в столиці», - йдеться у повідомленні.

СБУ ліквідувала на Київщині потужні лабораторії з виробництва психотропів, організовані професором хімії / Фото: https://ssu.gov.ua

Готову продукцію учасники групи пропонували на спеціально створеному власному сайті. Ще вони підшукували своїх клієнтів через спеціалізовані інтернет-платформи.

Також оперативники спецслужби встановили, що здобуті знання і досвід з виробництва психотропів організатор угруповання за гроші передавав іншим підпільним «спеціалістам» серед представників кримінальних кіл.

Зазначається, що під час обшуків за місцем розташування нарколабораторій, складських приміщень та інтернет-магазину правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, більш ніж 5 кілограмів катинону, понад 9 кілограмів фенілнітропропену, який є основним компонентом для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, і понад 80 літрів інших прекурсорів. Також виявлено майже 2 кілограми канабісу, 2 літри ртуті, понад тонну хімічних речовин, а також обладнання для виробництва психотропів.

За попередніми висновками, з вилучених у ході обшуку речовин і прекурсорів зловмисники планували виготовити майже 30 кілограмів психотропних речовин загальною вартістю приблизно 7,5 мільйона гривень за цінами "чорного" ринку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за статтями 307, 311 та 313 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 за сприяння Офісу Генерального прокурора України.

Фото: СБУ