У ділків столичного наркосиндикату вилучили метадону на $2 мільйони

Столичні правоохоронці викрили наркосиндикат, який очолюваний колишнім працівником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ.

Про це у Facebook повідомляє столична прокуратура.

«У вівторок, 21 квітня 2020 року, за результатами спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Національної поліції України викрито та ліквідовано потужну наркоорганізацію, члени якої причетні до масового виробництва та збуту на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини - метадону», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході спецоперації було проведено близько 70 обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях, розташованих у Києві та області.

Правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів (це найбільша партія психотропних речовин, вилучена за останні роки), близько 500 л прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотиків, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

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За результатами проведення слідчих дій затримали 13 учасників злочинного угруповання. Серед них - двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно буде накладено арешт. Слідчі дії тривають.