СБУ викрила мережу збуту кокаїну в столичному регіоні

СБУ викрила мережу збуту кокаїну в столичному регіоні

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Укрінформ
Працівники Головного управління боротьби з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організував наркобізнес мешканець Києва, який реалізовував кокаїн оптом та у роздріб перевіреним клієнтам. У середньому він збував 1 грам наркотику за 150 доларів США. Співробітники СБУ затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під під’їздом власного будинку з пакунком кокаїну для чергового клієнта", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили понад 700 грамів кокаїну, а також знаряддя для його фасування, зокрема електронні ваги.

За цінами чорного ринку вартість вилученого наркотику перевищує $100 тисяч.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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