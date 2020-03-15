СБУ вилучила у міжнародних наркоторговців "товару" на 2,5 мільйона

Служба безпеки України викрила транснаціональне угруповання, яке займалося контрабандою оптових партій наркотичних засобів, у зловмисників вилучили нелегального товару на 2,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність транснаціонального організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Вартість виявленого у зловмисників товару на “чорному ринку” становить майже 2,5 мільйона гривень”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники угруповання налагодили незаконне переправлення до нашої держави кокаїну, психотропу МДМА (“екстазі”) і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Одержаний товар фігуранти реалізовували на території Києва та Київської області, а також через наркокур’єрів переміщували до однієї з країн Близького Сходу.

СБУ викрила групу міжнародних наркоторговців / Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, зловмисники організували у Києві підпільний колцентр. З його допомогою ділки займались незаконним одержанням грошей через проведення валютно-фінансових махінацій з реквізитами банківських карток жителів країн ЄС та Африки.

Під час 14 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів співробітники СБУ вилучили велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин. Загалом правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання.

Як уточнюється, спецоперація проводилася Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Після відповідних експертиз та комплексу слідчих дій буде вирішуватися питання щодо притягнення їх до відповідальності за вчинення злочинів у складі організованої групи.