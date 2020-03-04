Аваков просить депутатів придумати, що робити із вилученими наркотиками

Очільник МВС Арсен Аваков закликав народних депутатів визначитися зі способом реалізації вилучених наркотичних речовин, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях, на користь українського держбюджету та медицини.

Про це він поінформував під час звіту у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом Нацполіція є найбільшим у державі утримувачем наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які наразі у нас зберігаються: канабісу — 2 тонни, героїну - 1100 кг, кокаїну - 1000 кг, амфетаміну - 400 кг, гашишу - 300 кг, тощо. У мене є прохання до народних депутатів: визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини”, - сказав Аваков.