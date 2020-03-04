Аваков просить депутатів придумати, що робити із вилученими наркотиками

Аваков просить депутатів придумати, що робити із вилученими наркотиками

Укрінформ
Очільник МВС Арсен Аваков закликав народних депутатів визначитися зі способом реалізації вилучених наркотичних речовин, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях, на користь українського держбюджету та медицини.

Про це він поінформував під час звіту у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом Нацполіція є найбільшим у державі утримувачем наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які наразі у нас зберігаються: канабісу — 2 тонни, героїну - 1100 кг, кокаїну - 1000 кг, амфетаміну - 400 кг, гашишу - 300 кг, тощо. У мене є прохання до народних депутатів: визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини”, - сказав Аваков.

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