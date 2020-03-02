По 100 кіло щомісяця: поліція викрила найбільший в Україні інтернет-магазин наркотиків

Столична поліція викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками та лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кілограмів психотропних речовин.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"НПУ Києва викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками та лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин", - написав Аваков.

Поліція викрила найбільший в Україні інтернет-магазин наркотиків/Фото: Arsen Avakov, Twitter

За його словами, правоохоронцями було затримано дев'ятьох учасників ОЗГ, вилучено близько 300 кг наркотичних речовин та понад 2 т прекурсорів вартістю 110 млн грн.

Фото: Arsen Avakov, Twitter