Понад 30 кілограмів кокаїну – рекордну від початку року партію наркотиків - виявили у порту "Південний".

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

«Правоохоронців зацікавив контейнер, який прибув до Морського торговельного порту «Південний» з Республіки Чилі з вантажем легкових машин... У конструктивних особливостях автівки виявили 31 брикет високоякісного кокаїну загальною вагою понад 30 кг. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри «Монополія». Орієнтовна вартість вилучено наркотику на чорному ринку становить понад 90 мільйонів гривень», йдеться у повідомленні.

У порту “Південний” накрили рекордну партію чилійського кокаїну/Фото: Держприкордонслужба

Згодом було встановлено, що частину елітних наркотиків злочинці мали намір перемістити до країн Європейського Союзу. В подальшому у Києві в рамках спецоперації правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угруповання, а також одного іноземного співорганізатора наркобізнесу.

Правоохоронці з’ясували, що наркодилери планували переправити до нашої країни понад 500 кг кокаїну для подальшого збуту, як в Україні так і в країнах ЄС.

Слідчі дії тривають.