В Україні забезпечили спецконфіскацію 170 мільйонів, відмитих від наркоторгівлі

Офіс Генерального прокурора забезпечив спецконфіскацію 170 млн грн в організованої злочинної групи, яка займалася збутом наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурори звернулися до суду для затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо одного з обвинувачених в участі у злочинній організації, яка займалася реалізацією наркотиків через Інтернет на території інших держав. Вказана особа, за версією слідства, відповідала за легалізацію незаконно отриманих коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 лютого суд на підставі угоди виніс вирок, яким визнав обвинуваченого винним за всіма інкримінованими йому злочинами. При цьому спеціальній конфіскації підлягатимуть грошові кошти, які були предметом легалізації (відмивання) доходів від наркоторгівлі – йдеться про суму у понад 170 млн грн.

Після набуття вироком чинності ці кошти будуть перераховані до державного бюджету.

В Офісі генпрокурора уточнили, що 20 лютого в іншого учасника цієї ж злочинної організації згідно з вироком, яким затверджено угоду про визнання винуватості, конфісковано 2 млн грн, автомобіль марки Infinity та ювелірні вироби. Раніше в членів цієї злочинної організації конфісковано приблизно 9 млн грн.