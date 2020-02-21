СБУ спільно з європейськими партнерами блокували діяльність міжнародного угруповання контрабандистів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин”, - йдеться у повідомленні.

Контрабанда наркотиків: СБУ разом із європейцями викрила міжнародну банду/Фото: СБУ

За попередніми даними слідства, учасники групи налагодили механізм нелегального виробництва стероїдів для продажу на території ЄС та України. Хімічні сполуки для виготовлення анаболіків вони імпортували з країн Східної Азії. Фігуранти виготовляли і зберігали товар у спеціально облаштованих лабораторіях та складах на території однієї з європейських країн.

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Зазначається, що клієнтів учасники угруповання підшукували на спеціалізованих сайтах та переправляли товар замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку і приватних перевізників.

Для легалізації прибутків від незаконної діяльності вони використовували мережу підставних фірм, зареєстрованих у різних країнах.

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“У ході міжнародної спецоперації, до якої було залучено понад 270 правоохоронців, на території ЄС затримано 24 фігурантів та заарештовано активів на загальну суму майже 2,1 мільйона євро. Під час обшуків у помешканнях ділків, зокрема на території України, а також в лабораторіях, складах та офісах фірм виявлено додаткові докази протиправної діяльності”, - додають у СБУ.

Операція з викриття та блокування діяльності міжнародного угруповання проводилась спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.