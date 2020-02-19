На Одеській митниці заблокували ввезення з Туреччини майже 4 тонн прекурсорів

Працівники відділу портового контролю Одеської митниці та Управління СБУ в області викрили і вилучили майже 4-тонний вантаж прекурсорів, доставлений судном з Туреччини на замовлення одного з українських підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби на своїй сторінці в Facebook.

"28 тонн клею, що прибули до Одеського порту з Туреччини на адресу одного із українських підприємств, привернули особливу увагу одеських митників як потенційно ризиковий вантаж. За результатами попереднього аналізу документів, підрозділом портового контролю Одеської митниці Держмитслужби було здійснено відбір зразків. Згідно з висновками лабораторії, виявлено, що у складі 7,5 тонн клею частка таких прекурсорів, як «толуол» та «ацетон», складає понад 50%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені прекурсори "використовуються в процесі виготовлення важких наркотиків, зокрема героїну та кокаїну. Тому в Україні їх віднесли до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770".

При переміщенні таких речовин через митний кордон, у разі якщо масова частка перевищує 50%, необхідна відповідна ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Видає такі ліцензії та здійснює контроль за дотриманням ліцензійних вимог Державна служба України з контролю за наркотиками (ДСКН).

У пресслужбі митниці додали, що підприємство-одержувач не надало жодних дозвільних документів, тож співробітники відділу портового контролю і комунікації з правоохоронними органами Держмитслужби вилучили вантаж і направили відповідне повідомлення до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, підрозділ портового контролю функціонує в Одеській митниці з 2 березня 2018 року в рамках Програми по контролю за контейнерними перевезеннями.

Його створено за сприяння Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), Всесвітньої митної організації (WCO) і Програми з експертного контролю та безпеки кордонів (EXBS) при Посольстві США в Україні. Основна мета: глобальний контроль за міжнародними контейнерними перевезеннями для запобігання нелегальному переміщенню наркотиків, зброї та фальсифікату.