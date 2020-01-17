Стоп-наркотик: Боротьба на вулицях й в інтернеті

У Кременчуку розробляють комплексну програму боротьби з наркоторгівлею

В Україні шукають нові засоби боротьби зі злочинами, пов’язаними із розповсюдженням наркотиків. Сьогодні, коли у великих і малих населених пунктах стіни будинків рясніють адресами Telegram-каналів, через які відбувається поширення натуральної й синтетичної отрути, правоохоронці та місцева влада не можуть обійтися без підтримки всього суспільства.

Для покращення ситуації – за ініціативою Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України було створено робочу групи з питань протидії незаконному обігу наркотичних речовин, їх аналогів і прекурсорів. До її складу увійшли представники міністерств та відомств України на чолі з заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі.

Анна Круглова

“До робочої групи ми запросили представників багатьох органів державної влади: Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я тощо”, – розповіла начальниця управління Анна Круглова.

За пропозицією заступника голови Держкомтелерадіо Миколи Білоуса в регіонах України розпочато впровадження пілотного проекту «Місто проти наркотиків», який має на меті залучити громадян різного віку, а особливо молодь – школярів і студентів, адміністрації навчальних закладів, правоохоронних органів, представників громадськості до спільних дій у боротьбі з наркоманією та наркозлочинністю.

Минулого тижня робоча група зібралася у Кременчуку на Полтавщині, щоб обговорити впровадження проєкту «Місто проти наркотиків».

“Кременчук став першим містом, до якого завітали представники Департаменту боротьби з наркозлочинністю МВС. За результатами обговорення представники міської ради на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вирішили напрацьовувати програму, яка буде прийнята на рівні міста – “Кременчук проти наркотиків”. До цієї програми ми включимо досвід і МВС, і таких міст, як Харків і Маріуполь, де діють подібні програми”, – розповів кореспондентові Укрінформу заступник голови міськради Кременчука Руслан Проценко.

Анна Круглова на засіданні у Кременчуку повідомила, що за результатами перших засідань члени групи вирішили звернутися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з пропозицією внести зміни до деяких законодавчих актів. Зокрема, начальниця Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності акцентувала на необхідності внесення змін у чинне законодавство України. На думку представників робочої групи, необхідно встановити більш суворе покарання для осіб із наркотичною та алкогольною залежністю, які вдаються до насильства у родині. Також Круглова озвучила думку про доцільність внесення до Кримінального кодексу України відповідальності за поширення інформації про наркотики з метою їх збуту — тобто за написи на стінах будинків, які дозволяють навіть школярам придбати небезпечні психоактивні речовини.

У Кременчука вже є власний досвід боротьби з незаконною рекламою, якою пушери розмальовують стіни. Минулого року під час двох рейдів тут зафарбували півтисячі наркоадрес.

Про наступні дії Проценко розповів таке: “Ми продумували такий крок, як масове використання системи Telegram-ботів “Стоп наркотик”. За його допомогою кожен кременчужанин, у якого є смартфон, зможе відслідковувати написи, які пропонують наркотичну продукцію, блокувати точки продажу і “закладчиків”. Ми хочемо, щоб із цією проблемою масово боролися всі кременчужани, тому що кожен у своєму мікрорайоні, своєму під’їзді може це побачити і заблокувати. І таким чином армія людей, які борються проти наркотиків, стане такою великою, що у представників наркоторгівлі не залишиться жодних шансів”.

Розробники чат-боту «СтопНаркотик MRIYA»

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, чат-бот «СтопНаркотик MRIYA» було розроблено курсантами факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ. Охочі допомогти встановлюють програму на свій смартфон і отримують можливість надсилати фотографії наркографіті. Оскільки більшість віртуальних наркокрамниць використовують для зв’язку із замовниками канали у Telegram, користувачі можуть надіслати скарги адміністрації месенджера і заблокувати наркоадресу.

У чаті можна повідомити також про веб-сайти і фізичні адреси, за якими, на думку користувача, здійснюється продаж наркотиків. Тож програма стає в нагоді й правоохоронцям, які отримують змогу архівувати та систематизувати всі адреси для подальшої протидії наркозлочинам, а також блокувати їх.

З вересня 2019 року, коли програму було презентовано, вже вдалося заблокувати понад 300 адрес наркокрамниць.

“Залучати кременчужан будемо шляхом інформування. Будемо популяризувати цю систему боротьби, давати інструкції в засобах масової інформації, Інтернеті, Фейсбуці. Громадяни бачитимуть, що це працює, що це легко, – і я думаю, що армія користувачів буде дуже великою. У Харкові ботом користуються вже 15 тис. людей, і ситуація з боротьбою проти розповсюдження наркотиків покращується”, – зазначив Проценко.

Інший важливий напрямок роботи — пропагування здорового способу життя. Відомо, що однією з найбільш вразливих груп є молодь і підлітки. За даними поліції, вік звикання до психоактивних речовин наразі суттєво знизився.

“Як показує статистика, зараз 12-14 років в Україні — той вік, коли дитина вперше вживає наркотики, спочатку “по приколу”, а потім ідуть дуже серйозні негативні наслідки”, – зазначає Проценко.

Тож важливою ініціативою, на думку членів робочої групи, є надання підліткам і дітям до 12 років можливості безкоштовно займатися спортом.

Своїм досвідом із кременчужанами поділилися активісти з Харкова. Там із минулого року діє соціальний патруль. Небайдужі громадяни, здебільшого з числа колишніх наркозалежних, а також ветеранів російсько-української війни, об’єдналися для спільної боротьби. Вони не тільки зафарбовують адреси наркокрамниць, а й проводять профілактичні бесіди зі школярами і молоддю. А якщо виявляють на вулицях міста покупців психоактивних речовин і “закладчиків”, то передають їх у руки правоохоронців.

Микола Білоус

Не в останню чергу запобіганню вживанню наркотиків може допомогти посилення інформування широких мас про ситуацію у сфері обігу наркотичних засобів, про наявні проблеми у боротьбі з їх незаконним обігом. Тут, вважає заступник голови Держкомтелерадіо Микола Білоус, особливу роль відіграють місцеві ЗМІ.

Наразі кременчуцькій владі належить узагальнити отримані пропозиції й визначитися з напрямком дій.

“Програму зможемо презентувати на рівні України. Не хочу називати якісь конкретні терміни, але думаю, протягом 1-2 місяців ми вийдемо на якийсь фінальний проєкт документу”, – підсумував заступник кременчуцького голови Руслан Проценко.

Марина Ліс. Кременчук

Фото: https://www.telegraf.in.ua