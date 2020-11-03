МЗС висловило Росії протест через незаконні вироки у справі «Хізб ут-Тахрір»

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Рустем Емірусеїноа, Арсен Абхаїров та Ескендер Абдулганієв були незаконно затримані у лютому 2019 року після обшуків в їхніх домівках у селищі Октябрське Красногвардійського району тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. ФСБ РФ безпідставно обвинуватила їх у причетності до «терористичної діяльності». У подальшому вони були незаконно переміщені на територію Росії до м.Ростов-на-Дону, що є порушенням норм міжнародного права.

«Сьогоднішні судові вироки щодо позбавлення волі Рустема Емірусеїнова – до 17 років, Арсена Абхаїрова – на 13 років, Ескендера Абдулганієва – на 12 років є черговим доказом, що держава-окупант продовжує використовувати «драконівські» норми свого антитерористичного законодавства для системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу як інструмент залякування та придушення будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму», - зазначили в МЗС.

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Українські дипломати також висловили обурення з приводу блокування російськими органами доступу до місця проведення суду для родичів та друзів незаконно утримуваних громадян України, які прагнули підтримати сьогодні наших співвітчизників під час винесення вироків.

«Російська Федерація має скасувати рішення суду та звільнити Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова, Ескендера Абдулганієва та усіх незаконно утримуваних нею громадян України… Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах», - заявили у МЗС.

Як повідомлялося, Північно-Кавказький окружний військовий суд Російської Федерації 3 листопада оголосив про засудження трьох громадян України Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова, Ескендера Абдулганієва у черговій так званій справі «Хізб ут-Тахрір».