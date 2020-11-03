Окупанти затримали двох журналістів «Кримської солідарності»
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.
"Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду співробітники поліції затримали та відвезли до відділу поліції №3 "Центральний" Управління МВС Росії по місту Сімферополю Темерьянова Вілена Фаридовича - кореспондента "Кримської солідарності" та кореспондента Грані.ру, Зіядинова Абляміта Сулеймановича - кореспондента "Кримської солідарності" та кореспондента Грані.ру", - йдеться в повідомленні.
Раніше, у будівлі "гарнізонного військового суду", звідки проводився відеоконференцзв'язок з Південним окружним військовим судом Ростова-на-Дону, силовики затримали і відвезли активіста Ерфана Бекирова.
До теперішнього часу інформації про звільнення затриманих силовиками кримських татар немає.
Як повідомлялося, 3 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок у "справі Хізб ут-Тахрір" (червоногвардійська група). Рустем Емірусеїнов засуджений до 17 років позбавлення волі, Арсен Абхаіров - до 13 років і Ескендер Абдулганієв - до 12 років ув`язнення.
Фото: Кримська солідарність