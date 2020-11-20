Чубаров просить Зеленського допомогти врятувати кримчанина Абдуллаєва із ШІЗО

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Президента Володимира Зеленського терміново залучити міжнародні інститути з метою порятунку життя і здоров'я Теймура Абдуллаєва, якого знову кинули до штрафного ізолятора.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні звернувся листом на адресу Президента України Володимира Зеленського з проханням терміново залучити міжнародні інституції з метою порятунку життя і здоров'я Теймура Абдуллаєва, якого в незліченний раз кинули в катівні штрафного ізолятора", – повідомив Чубаров.

Читайте також: Російські тюремники посадили в ШІЗО кримського татарина Абдуллаєва з температурою

Водночас він відзначив, що усвідомлює, "що і Президент України також позбавлений реальних механізмів впливу на ситуацію у тимчасове окупованому Криму або на політичне керівництво РФ, дії якого щодо окупації Криму та незаконному переслідуванню громадян України, є міжнародним злочином".

Чубаров підкреслив, що "рятуючи кожного кримського політв'язня, одночасно потрібно готувати кардинальні дії, які завершаться звільненням Криму".

Як повідомляв Укрінформ, мати кримського татарина Теймура Абдуллаєва, якого тримають у ВК-2 м. Салават у Башкортостані, звернулася до президента України Володимира Зеленського із заявою, що життя її сина — в небезпеці.

18 листопада незаконно утримуваного в ФКУ ВК-2 УФСВП по Республіці Башкортостан кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор, попри те, що у нього була висока температура. Політв'язню не надають необхідної медичної допомоги.

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, це «пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і статей 9, 10, 22 мінімальних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".

За її словами, такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до тортур і нелюдського поводження і становлять загрозу життю і здоров'ю Абдуллаєва.

Раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 року стало відомо, що його перевели в СУТ (камеру з суворими умовами тримання). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили в ШІЗО - на десять діб.

В середині липня 2020 року Діляра Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необгрунтованим довгостроковим поміщенням в штрафний ізолятор російської колонії.

Фото: qha.com.ua