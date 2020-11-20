Чубаров просить Зеленського допомогти врятувати кримчанина Абдуллаєва із ШІЗО

Чубаров просить Зеленського допомогти врятувати кримчанина Абдуллаєва із ШІЗО

Укрінформ
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Президента Володимира Зеленського терміново залучити міжнародні інститути з метою порятунку життя і здоров'я Теймура Абдуллаєва, якого знову кинули до штрафного ізолятора.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні звернувся листом на адресу Президента України Володимира Зеленського з проханням терміново залучити міжнародні інституції з метою порятунку життя і здоров'я Теймура Абдуллаєва, якого в незліченний раз кинули в катівні штрафного ізолятора", – повідомив Чубаров.

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Водночас він відзначив, що усвідомлює, "що і Президент України також позбавлений реальних механізмів впливу на ситуацію у тимчасове окупованому Криму або на політичне керівництво РФ, дії якого щодо окупації Криму та незаконному переслідуванню громадян України, є міжнародним злочином".

Чубаров підкреслив, що "рятуючи кожного кримського політв'язня, одночасно потрібно готувати кардинальні дії, які завершаться звільненням Криму".

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Як повідомляв Укрінформ, мати кримського татарина Теймура Абдуллаєва, якого тримають у ВК-2 м. Салават у Башкортостані, звернулася до президента України Володимира Зеленського із заявою, що життя її сина — в небезпеці.

18 листопада незаконно утримуваного в ФКУ ВК-2 УФСВП по Республіці Башкортостан кримського татарина Теймура Абдуллаєва безпідставно помістили в штрафний ізолятор, попри те, що у нього була висока температура. Політв'язню не надають необхідної медичної допомоги.

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, це «пряме порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і статей 9, 10, 22 мінімальних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН".

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За її словами, такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до тортур і нелюдського поводження і становлять загрозу життю і здоров'ю Абдуллаєва.

Раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 року стало відомо, що його перевели в СУТ (камеру з суворими умовами тримання). 18 серпня Абдуллаєва знову посадили в ШІЗО - на десять діб.

В середині липня 2020 року Діляра Абдуллаєва підготувала і відправила скаргу в Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина - необгрунтованим довгостроковим поміщенням в штрафний ізолятор російської колонії.

Фото: qha.com.ua

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