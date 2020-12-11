У кримського татарина в сімферопольському СІЗО підтвердили коронавірус

У фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Біляла Аділова, що знаходиться у сімферопольському СІЗО-1, підтвердився діагноз COVID-19.

Про це з посиланням на адвоката Айдера Азаматова повідомляє у Фейсбук Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«У політв'язня Біляла Аділова, фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», підтвердився COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, Білялов здав тест на коронавірусну інфекцію в слідчому ізоляторі Сімферополя й отримав позитивний результат.

У п'ятницю, повідомив Азаматов, щодо його підзахисного мало відбутися засідання з продовження запобіжного заходу, однак через коронавірусну інфекцію конвоїри не доставили його в зал суду, засідання пройде без його участі.

«Він знаходиться на карантині на даний момент - у нелюдських умовах. Подальше перебування Біляла Аділова в умовах слідчого ізолятора ставить під загрозу не тільки здоров'я, а і його життя й життя оточуючих», - розповів адвокат.

За його словами, захист Аділова має вжити всіх необхідних заходів для того, щоб йому змінили запобіжний захід.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських активістів окупаційної влади звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір". Більшість із них є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність". Активістів судять за статтями, які передбачають, зокрема, довічне ув'язнення - ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації); частина з них - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації - до 20 років позбавлення волі). Крім того, всім фігурантам пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади - до 10 років позбавлення волі).