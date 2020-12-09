В окупованому Криму політв'язня Сулейманова тримали в одній камері з хворим на туберкульоз

Політв'язню Ескендер Сулейманову, якого тримали у сімферопольському СІЗО-1 в одній камері з хворим на туберкульоз, не видають результати двічі проведеного флюорографічного обстеження.

Про це Сулейманов розповів своєму адвокатуі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Ескендера Сулейманова, заарештованого у червні 2019 року за звинуваченням у причетності до діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір у Криму, тримали в камері СІЗО з людиною в якої виявили туберкульоз. Ним було подано заяву до медико-санітарної частини і його обстежили, зробили флюорографію. Але він не може отримати результати медичних досліджень», - йдеться в повідомленні

За словами адвоката Рустема Кямілева, він неодноразово звертався до керівництва слідчого ізолятора, щоб його перевірили знову.

«Тиждень тому була перевірка. Ескендеру зробили повторну флюорографію, однак про результати не говорять. Замовчування результатів викликає підозри», - повідомив адвокат Кямілев.

Також захисник розповів про те, що камера, в якій знаходиться його підзахисний, дуже холодна, а спроби родичів передати обігрівач закінчуються забороною.

Нагадаємо, 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - звинувачуються в причетності до партії Хізб ут-Тахрір.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність. Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації», до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої Сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.