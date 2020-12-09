В окупованому Криму відбувся «суд» у справі Енвера Топчі про неінформування

В окупованому Криму відбулося перше судове засідання стосовно Енвера Топчі за обвинуваченням у неінформуванні.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у фейсбуці з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова, передає Укрінформ.

За версією слідства, обвинувачений листувався в соціальній мережі з якимсь Уміджоном Дадажоновим, який закликав взяти участь у бойових діях на Близькому Сході, і не повідомив про це спецслужбам.

Як сказав адвокат, допитаний співробітник ФСБ не володів жодною інформацією про те, живий чи ні Дададжонов, а також чи вчиняв він якісь злочини.

"Співробітник ФСБ не знає — живий цей громадянин чи мертвий, чи вчиняв злочини на території Криму чи не вчиняв. Також він сказав, що єдиним листуванням було коротке листування (в соціальній мережі "Вконтакте" - ред.), більше жодних контактів у Топчі з цим громадянином не було. Решту він не пам'ятає і не може сказати", - переказав допит Курбедінов.

Засідання пройшло в закритому для преси режимі. Фото- і відеофіксація у зв'язку з безпекою допитуваного співробітника ФСБ були заборонені. При цьому співробітники поліції вели оперативну зйомку.

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За даними Кримської солідарності, цього самого дня в Судаку відбулося перше засідання стосовно Айдера Аблякімова, обвинуваченого за ст. 205.6 КК РФ (неповідомлення про злочин).

Як повідомлялося, 31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар були затримані кореспондент і стример «Кримської солідарності» Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, будівельник Енвер Топчі з Радянського району Криму.

Силовики доставили їх в УФСБ Криму в Сімферополі та кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи. Всі затримані знаходяться під підпискою про невиїзд.