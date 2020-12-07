Прихований свідок, який давав свідчення ФСБ проти кримських татар, покинув РФ
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку Кримської солідарності.
"Прихований свідок під псевдонімом "Ельшан Багіров" до суду не з'явився, а держобвинувач повідомив, що він покинув територію Російської Федерації й в суді брати участь не може", - йдеться в повідомленні.
Як і планувалося раніше, на засіданні по відеоконференцзв'язку був допитаний засуджений на 17 років колонії Енвер Сейтосманов, у «справі» якого ФСБ звинувачує Бекірова в «наданні неправдивих свідчень».
За словами адвоката Еміля Курбедінова, Сейтосманов підтвердив, що анонімний свідок, який сховався за межі РФ, проходив і по його кримінальній справі, але під іншим псевдонімом.
"Енвер повідомив суду, що не згоден з показаннями "Багірова". Цей прихований свідок неодноразово вже проходив по інших кримінальних справах в Криму і давав свідчення проти кримських татар, мусульман Криму. Прокурор сьогодні представив суду інформацію - поки в усній формі, - що секретного свідка під псевдонімом "Ельшан Багіров" на цей час немає на території Російської Федерації. У наступному судовому засіданні, яке відбудеться 18 грудня, прокурор повинен долучити письмове підтвердження цієї інформації", - повідомив Курбедінов.
За його словами, "суд" допитав експерта, який проводив судово-психіатричну експертизу Руслана Бекірова на етапі слідства.
В ході допиту експерта-псіхітра Соколової сторона захисту виявила ряд порушень, зокрема, що сама експертиза проводилася без Бекірова.
Крім того, експертом не враховувався факт серйозної травми голови підозрюваного, що, на думку адвоката, могло суттєво вплинути на зміст свідчень.
Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму ФСБ звинувачує Руслана Бекірова у наданні неправдивих свідчень (частина 1 статті 307 КК РФ) щодо Енвера Сейтосманова, засудженого до 17 років в'язниці за звинуваченням у причетності до організації Хізб ут-Тахрір.
За твердженням ФСБ, в березні 2019 року під час допиту Бекіров, нібито, "за відсутності будь-якого морального чи фізичного тиску з боку слідчого" дав свідчення про те, що "Сейтосманов є Хізбом".
Дані показання Бекірова слідство долучило до матеріалів по "справі Енвера Сейтосманова", як доказ його причетності до організації Хізб ут-Тахрір. Однак через півроку, в серпні 2019-го, під час розгляду справи по суті Руслан Бекіров, виступаючи в суді у якості свідка обвинувачення, заявив, що давав свідчення проти Сейтосманова під тиском з боку співробітників ФСБ.