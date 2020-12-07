Прихований свідок, який давав свідчення ФСБ проти кримських татар, покинув РФ

У Нахімовський районний "суд" Севастополя на засідання у «справі Руслана Бекірова», який судиться з співробітниками ФСБ через тиск при підписанні протоколу допиту, не з'явився так званий прихований свідок звинувачення і покинув територію РФ.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінку Кримської солідарності.

"Прихований свідок під псевдонімом "Ельшан Багіров" до суду не з'явився, а держобвинувач повідомив, що він покинув територію Російської Федерації й в суді брати участь не може", - йдеться в повідомленні.

Як і планувалося раніше, на засіданні по відеоконференцзв'язку був допитаний засуджений на 17 років колонії Енвер Сейтосманов, у «справі» якого ФСБ звинувачує Бекірова в «наданні неправдивих свідчень».

За словами адвоката Еміля Курбедінова, Сейтосманов підтвердив, що анонімний свідок, який сховався за межі РФ, проходив і по його кримінальній справі, але під іншим псевдонімом.

"Енвер повідомив суду, що не згоден з показаннями "Багірова". Цей прихований свідок неодноразово вже проходив по інших кримінальних справах в Криму і давав свідчення проти кримських татар, мусульман Криму. Прокурор сьогодні представив суду інформацію - поки в усній формі, - що секретного свідка під псевдонімом "Ельшан Багіров" на цей час немає на території Російської Федерації. У наступному судовому засіданні, яке відбудеться 18 грудня, прокурор повинен долучити письмове підтвердження цієї інформації", - повідомив Курбедінов.

За його словами, "суд" допитав експерта, який проводив судово-психіатричну експертизу Руслана Бекірова на етапі слідства.

В ході допиту експерта-псіхітра Соколової сторона захисту виявила ряд порушень, зокрема, що сама експертиза проводилася без Бекірова.

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Крім того, експертом не враховувався факт серйозної травми голови підозрюваного, що, на думку адвоката, могло суттєво вплинути на зміст свідчень.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму ФСБ звинувачує Руслана Бекірова у наданні неправдивих свідчень (частина 1 статті 307 КК РФ) щодо Енвера Сейтосманова, засудженого до 17 років в'язниці за звинуваченням у причетності до організації Хізб ут-Тахрір.

За твердженням ФСБ, в березні 2019 року під час допиту Бекіров, нібито, "за відсутності будь-якого морального чи фізичного тиску з боку слідчого" дав свідчення про те, що "Сейтосманов є Хізбом".

Дані показання Бекірова слідство долучило до матеріалів по "справі Енвера Сейтосманова", як доказ його причетності до організації Хізб ут-Тахрір. Однак через півроку, в серпні 2019-го, під час розгляду справи по суті Руслан Бекіров, виступаючи в суді у якості свідка обвинувачення, заявив, що давав свідчення проти Сейтосманова під тиском з боку співробітників ФСБ.