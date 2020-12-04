В окупованому Криму ФСБ провела обшук у кримськотатарського активіста

В окупованому Криму співробітники ФСБ провели обшук у будинку активіста, колишнього фігуранта «справи Веджіє Кашка» Казима Аметова.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Сьогодні в районі 7.30 ранку співробітники ФСБ увірвалися в будинок активіста кримськотатарського руху Казима Аметова», - йдеться у повідомленні.

За словами Казима Аметова, співробітники спецслужб, нібито, шукали його сина, який знаходиться на материковій Україні і якого ФСБ підозрює в участі у кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана.

«Вони почали говорити, що нібито мій син знаходиться у батальйоні Номана Челебіджихана, на що я відповів, що мені про це нічого не відомо. Вони обшукали весь будинок, все перевернули і пішли. Обшук тривав півтори години», - розповів Аметов.

Як повідомлялося, раніше колишній фігурант «справи Кашка» Казім Аметов подав позов до «суду», у зв'язку з «нелюдськими і такими, що принижують гідність, умовами тримання під вартою в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя», де він перебував з 23 листопада 2017 року по 24 січня 2019 року.

За його словами, протягом цього періоду часу колишній політв'язень «зазнавав важких моральних страждань, а також відчував погіршення стану здоров'я і загострення хронічних захворювань».

Нагадаємо, у листопаді 2017 року у Сімферополі були затримані Асан Чапух, Казим Аметов, Бекір Дегерменджі і Руслан Трубач, які вирішили допомогти ветерану кримськотатарського національного руху, 83-річній Веджіє Кашка повернути велику суму грошей, яку у її сім'ї обманом забрав громадянин Туреччини Юсуф Айтан. Під час затримання Веджіє Кашка, що стала свідком спецоперації, стало погано. Їй викликали медиків, проте по дорозі в лікарню вона померла в кареті «швидкої допомоги».

Проти Аметова Казима, Дегерменджі Бекіра, Чапуха Асана і Трубача Руслана було відкрито кримінальну справу за другою частиною статті 163 КК РФ ( «Вимагання, вчинене групою осіб за попередньою змовою»), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

17 квітня 2019 року Руслана Трубача засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

23 липня 2019 року Казим Аметов направив скаргу в Європейський суд з прав людини на неналежні умови тримання під вартою в ІТТ і в СІЗО-1.

28 серпня 2019 року скарзі було присвоєно № 40456/19 «Kazim Abilvatovich Ametov v. Russia ».