Росія нарощує військову присутність на кордонах України і в окупованому Криму - адмірал ВМС

Росія нарощує військову присутність не тільки на кордонах з Чорноморським та Азовським регіонами України, а й в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив адмірал ВМС України, колишній перший заступник головнокомандувача ВМС України Ігор Кабаненко в програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДІМ».

За його словами, Росія проявляє «агресивні устремління» і нарощує військову присутність «не лише в Краснодарському краї, не лише на територіях Російської Федерації, яка межує з Чорноморським, Азовським регіоном, але і в Криму».

«Ми бачимо там надто серйозне нарощування - це ракетні комплекси, це різні системи повітряного, наземного, надводного, підводного базування, які можуть використовувати різну зброю, в тому числі ракети «Калібр», які мають велику дальність, в тому числі з ядерною боєголовкою», - зазначив Кабаненко.

Він додав, що спільні навчання української армії і НАТО та інші подібні заходи дають змогу «забезпечити стратегічне стримування РФ, яке необхідне в цьому регіоні, і принести баланс сил...». «Ну і, звичайно, тренінги, спільна підготовка особового складу, імплементація стандартів НАТО, про які сьогодні дуже багато говорять і які дійсно потрібно у всіх сферах імплементувати. Не тільки в сфері вивчення англійської мови, що теж дуже важливо на мій погляд, це першочергової ваги, але й оперативні стандарти, тактичні стандарти, адміністративні стандарти, індустріальні тощо», - підсумував Кабаненко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала ключовою загрозою мілітаризацію Криму Росією, яка окупувала український півострів.

Спланована збройна агресія Росії проти України почалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ з захоплення частини території України - Кримського півострова.

16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Натомість Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.