Росія нарощує військову присутність на кордонах України і в окупованому Криму - адмірал ВМС

Росія нарощує військову присутність на кордонах України і в окупованому Криму - адмірал ВМС

Укрінформ
Росія нарощує військову присутність не тільки на кордонах з Чорноморським та Азовським регіонами України, а й в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив адмірал ВМС України, колишній перший заступник головнокомандувача ВМС України Ігор Кабаненко в програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДІМ».

За його словами, Росія проявляє «агресивні устремління» і нарощує військову присутність «не лише в Краснодарському краї, не лише на територіях Російської Федерації, яка межує з Чорноморським, Азовським регіоном, але і в Криму».

«Ми бачимо там надто серйозне нарощування - це ракетні комплекси, це різні системи повітряного, наземного, надводного, підводного базування, які можуть використовувати різну зброю, в тому числі ракети «Калібр», які мають велику дальність, в тому числі з ядерною боєголовкою», - зазначив Кабаненко.

Він додав, що спільні навчання української армії і НАТО та інші подібні заходи дають змогу «забезпечити стратегічне стримування РФ, яке необхідне в цьому регіоні, і принести баланс сил...». «Ну і, звичайно, тренінги, спільна підготовка особового складу, імплементація стандартів НАТО, про які сьогодні дуже багато говорять і які дійсно потрібно у всіх сферах імплементувати. Не тільки в сфері вивчення англійської мови, що теж дуже важливо на мій погляд, це першочергової ваги, але й оперативні стандарти, тактичні стандарти, адміністративні стандарти, індустріальні тощо», - підсумував Кабаненко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала ключовою загрозою мілітаризацію Криму Росією, яка окупувала український півострів.

Читайте також: Росіяни не змогли надати докази перестрілки на кордоні - ДПСУ

Спланована збройна агресія Росії проти України почалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ з захоплення частини території України - Кримського півострова.

16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Натомість Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-